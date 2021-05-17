Доцент КГМА объяснила, когда ребенка необходимо вести к психиатру

Тревожные сигналы для обращения к психиатру с детьми в прямом эфире назвала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

«Если ребенок проявляет гораздо выраженную по градусу агрессию. Он хлопает дверями, чего раньше не было, он пинает кошку, которую раньше любил, он отказывается от еды, у него все время пустые банки из-под энергетиков в комнате, он начинает использовать ненормативную лексику в адрес родителей, чего раньше не позволял», — перечислила поводы обратиться к врачу спикер.

Родителей, по словам Марины Белоусовой, должно насторожить, если ребенок изменился и они не узнают его. Здесь семье сможет помочь только психиатр.

А если родственники видит подростковую капризность, можно ограничиться обычным психологическим консультированием.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детей, которые какое-то время назад столкнулись с горем, не стоит винить в том, что их поведение изменилось к худшему.