Психотерапевт дала советы татарстанским родителям, как вести себя с ребенком в стрессе

Детей, которые какое-то время назад столкнулись с горем, не стоит винить в том, что их поведение изменилось к худшему. Лучше разобраться в причинах этого. Об этом в прямом эфире рассказала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

«По возможности не [следует] закручивать гайки. В этот момент важно понимать: лучше больше спрашивать про то, почему ребенок так себя ведет, нежели все время говорить о недопустимости поведения. А такие разговоры ведутся чаще, потому что из школы жалуются, родители других учеников жалуется, конфликты возрастают», — отметила спикер.

Марина Белоусова посоветовала обращаться к ребенку со следующими вопросами: «Я за тебя переживаю», «Почему ты сейчас такой раздраженный?», «Может быть, у тебя что-то случилось, может быть, ты сам не понимаешь, почему в тебе так много агрессии?»

Необходимо предложить ребенку пообщаться. Если с родителями общаться трудно, он может захотеть обратиться к психологу или позвонить на телефон доверия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, как детская психика реагирует на горе и в чем отличие реакции ребенка от взрослой реакции.