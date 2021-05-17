Доцент КГМА объяснила, как детская психика реагирует на горе

Доцент кафедры психотерапии и наркологии Казанской медакадемии кандидат медицинских наук Марина Белоусова в прямом эфире, посвященном помощи людям в момент горевания, объяснила, чем отличается восприятие потери близкого у взрослого и ребенка.

«У детей всё сложно. Родители говорят, что не видят глубокой печали у своих подростков и что их это немного тревожит. И многие родители считают, что, может быть, дети холодновато ко всему относятся, отстранены от ситуации, не способны переживать глубокие чувства. Но в этом специфика детского горя — оно всегда отсрочено», — отметила спикер.

Психотерапевт рассказала, что обычно после того, как взрослые люди мирятся с утратой через три — шесть месяцев, ребенок начинает горевать открыто. И горе проявляется не слезами и печалью, а нарушением норм поведения. Ребенок может стать агрессивным, непослушным, закрытым.

«Родители, которые не вышли из состояния горевания, не могут понять, что делать с ребенком, как его отбалансировать. Они ищут сиюминутный повод для изменений в его поведении. Они думают, что что-то происходит здесь и сейчас», — объяснила кандидат наук.

По словам специалиста, у учеников 175-й казанской гимназии, где произошла стрельба, проблемы в поведении начнутся осенью.