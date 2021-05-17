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Ру Тат
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17 мая 2021  12:58
Эвелина Киселёва

Доцент КГМА: Изнуряющий спорт помогает детям победить стресс

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Изнуряющие спортивные упражнения, игры и труд помогут ребенку отвлечься от стресса. Об этом в прямом эфире рассказала доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА кандидат медицинских наук Марина Белоусова.

«Когда мы находимся во власти стресса, у нас очень много норадреналина — это нейротрансмиттер, который сгорает быстрее всего в огне мышечного усилия», — объяснила спикер.

Белоусова заметила, что для достижения спокойствия детей следует привлекать к изнуряющему спорту или труду, а не к спорту высоких достижений. Именно в таких случаях физическая усталость освобождает тело.

По словам психотерапевта, чувство усталости полностью подавляет тревогу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какие тревожные сигналы говорят о необходимости обратиться к психиатру из-за состояния ребенка.

психологи спортсмены психиатрия
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