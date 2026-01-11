Доцент КГАСУ о 20-летии ОП РТ: «Из общественников вырастают креативные чиновники»

20 лет назад, 11 января 2006 года, была сформирована Общественная палата Татарстана. Уже через две недели прошло ее первое заседание с участием первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Об истории создания нового общественного института и наболевших вопросах, которые ему удалось решить, «Татар-информу» рассказал бывший председатель Республиканского совета РОСТО (ДОСААФ) РТ, ныне доцент КГАСУ Радий Зарипов. Он работал сразу в трех созывах ОП РТ.

«Руководителем первого созыва был бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Калимуллович Хайруллин. Он внес весомый вклад в развитие Общественной палаты РТ. Я тогда работал в комиссии по патриотическому воспитанию, потому что был кадровым офицером и руководил ДОСААФ РТ», – сообщил Зарипов.

Радий Ринатович активно занимался военно-патриотической работой с молодежными организациями, в том числе с поисковой общественной организацией «Отечество».

«Мы работали в информационном поле с архивами, издавали книги. «Отечество» стало очень популярной организацией, не только у нас в республике, но и в стране. Здесь же был создан информационный центр российского масштаба», – подчеркнул Зарипов.

Он отметил, что Общественная палата республики была одной из первых в стране. В Татарстан часто приезжали перенимать передовой опыт. По мнению собеседника «Татар-информа», из общественников вырастают креативные чиновники. Выходцы из Татарстана успешно работали и работают в Госдуме России, занимаются общественной работой на федеральном уровне.

Подробнее о создании Общественной палаты РТ и ее работе в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».