Доцент КФУ спрогнозировала исчезновение научного стиля татарского языка через шесть лет

Через шесть лет начнется процесс исчезновения татарского языка как языка науки. Такое предположение сделала доцент КФУ Миляуша Хабутдинова на круглом столе, посвященном проблемам сохранения научного стиля татарского литературного языка.

К такому мнению исследователь пришла из-за сокращения числа молодежи, владеющей татарским языком. «Через шесть лет из школы начнут выпускаться дети, которые не выбрали татарский при изучении предмета Родной язык», — предупредила она.

По словам ученой, не стоит успокаиваться, видя количество участников конкурса художественного слова «Татар сузе». В конкурсе, проведенном по инициативе Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ, в этом году приняли участие более 4 тыс. человек.

«Мы тут хвастаемся, что в филармонии четыре тысячи человек читали стихи на татарском. Это заслуга Минтимера Шаймиева. Он в годы суверенитета открыл татарскую школу. А дети суверенитета сейчас вывели своих детей на сцену. Но сейчас у нас трагедия — научных статей на татарском языке не пишут, и невозможно уговорить написать такую статью даже тех, кто знает татарский», — подчеркнула Хабутдинова.

Причину малого количества научных статей на татарском языке доцент КФУ увидела в системе оценивания работы сотрудников высшей школы.

«Сколько денег я принесла университету? Сколько статей в Scopus’е выпустила? Сколько ученых их использовали? Мою деятельность университет оценивает вот так. Татарская литература для Scopus’а совершенно не нужна. Среди нас тут остались одни энтузиасты. Только если будут работать государственные законы о языках, наш язык выживет», — заключила спикер.

Фото: Салават Камалетдинов.