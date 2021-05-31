Олег Хисамов: Без радикальных мер не сможем сохранить татарский язык как язык науки

Татарский язык как язык науки находится на грани исчезновения, для его поддержки нужны радикальные меры. Такое мнение на круглом столе в Институте истории АН РТ высказал заместитель директора Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Олег Хисамов.

«Система оценки труда научного сотрудника сегодня приводит к вытеснению нашего татарского языка из мира науки. Сами русские бьют тревогу, что работающие на русском языке ученые переходят на английский», — отметил Хисамов.

Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, в научных журналах на русском языке выходит 35 тыс. статей в год, на китайском — 99 тыс., на английском — 6 млн.

«Если говорить о татарском языке, без использования каких-то радикальных методов мы не сможем сохранить татарский язык как язык науки. Только если ученые и власти вместе смогут создать государственную политику в этой сфере, мы сможем чего-то достичь», — констатировал спикер.

Заместитель директора Института истории имени Ш. Марджани Марат Гибатдинов напомнил, что при оценке деятельности ученых и научных учреждений учитывается число статей, опубликованных в журналах, которые включены в систему Scopus или перечень ВАК.

Татарский язык как язык науки сохраняется только благодаря самоотверженности отдельных ученых, которые сами пишут статьи на татарском языке и призывают других это делать, заметил Гибатдинов. Однако таких научных сотрудников становится всё меньше, признали участники круглого стола.

«Если татарский журнал у ученого, способного написать по-татарски, просит статью, то ученый думает, что ему в конце года придется сдавать отчет. Для него встает вопрос: „Сколько баллов мне принесет публикация в этом журнале?“ Баллы влияют на заработную плату. Выстроенная в России официальная система толкает татароязычных ученых на использование русского или английского языков», — резюмировал Марат Гибатдинов.

Фото: Салават Камалетдинов.