Доцент Балынин объяснил порядок учета алиментов при назначении единого пособия с 1 марта

С 1 марта порядок расчета алиментов не изменяется, корректируется лишь механизм их учета при назначении единого пособия. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

«Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины: на одного ребенка – одна четвертая часть, на двоих детей – одна третья часть, на троих и более детей – половина», – пояснил эксперт.

Балынин объяснил, что до 1 марта для таких расчетов используется минимальный размер оплаты труда. В настоящее время МРОТ составляет 27 093 рубля, что на 20,3% выше значения 2025 года.

С 1 марта 2026 года алименты будут учитываться исходя из доли среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций в регионе за предыдущий год.

«Для обеспечения корректности вычисления будут использоваться официальные окончательные данные Росстата за предыдущий год, а при их отсутствии – за год, предшествующий предыдущему», – отметил Балынин.

Эксперт подчеркнул, что, поскольку средняя заработная плата в регионах различается, будет варьироваться и величина минимально учитываемых алиментов. При наличии судебного решения или судебного приказа порядок учета алиментов остается прежним – в расчет будут приниматься фактически перечисляемые суммы.