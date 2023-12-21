Дочь советского разведчика Исхака Ахмерова передала Полпредству РТ в РФ его личные вещи

Фото: Полпредство РТ в РФ

Дочь известного советского разведчика-нелегала — полковника Исхака Ахмерова Екатерина посетила Полпредство РТ в РФ. Она передала вице-премьеру Татарстана — полпреду РТ в РФ Равилю Ахметшину личные вещи своих родителей, которые станут частью экспозиции, посвященной ее отцу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мама всегда была в тени, но половина успеха отца — мамина заслуга», — подчеркнула Екатерина Ахмерова.

Фото: Полпредство РТ в РФ

В небольшой кожаный чемодан, принадлежавший разведчику, она положила два платья своей матери-американки Хелен Лоури, племянницы лидера Компартии США Эрла Браудера. Во время нелегальной работы Ахмерова она стала его супругой и соратницей.

Ранее Ахмерова-младшая уже передавала в Полпредство РТ в РФ другие личные вещи отца, о чем сообщал «Татар-информ».

Исхак Ахмеров работал в США под прикрытием с 1935 года. Он лично разработал операцию «Снег», направленную на ликвидацию угрозы Советскому Союзу со стороны Японии. Имя разведчика рассекретили лишь через 25 лет после смерти.