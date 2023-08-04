Дочь разведчика Исхака Ахмерова передала в Музейный комплекс Казани его личные вещи

Фото: Полпредство РТ в РФ

Вице-премьер Татарстана-полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин в Москве встретился с дочерью татарского разведчика мирвого уровня Исхака Ахмерова – Екатериной Ахмеровой. С собой она привезла вещи своего легендарного отца, которые станут экспонатами Музейного комплекса в Казани.

Екатерина Исхакова привезла два комплекта кителя и галифе, сапоги и английское пальто отца, сообщает пресс-служба Полпредства.

«Мама всегда была в тени, но половина успеха отца – мамина заслуга», – отметила Екатерина Акмерова, также передав ведомству два платья и туфли своей матери Хелен Лоури.

Фото: Полпредство РТ в РФ

Исхак Ахмеров родился в 1901 году. Он был одним из асов разведслужбы в мире. В 1942 – 1945 годах возглавлял советскую резидентуру в США. Племянница лидера американской комунистической партии Эрла Браудера Хелен Лоури сначала содержала конспиративную квартиру, где проживал Ахмеров, а позже стала его женой и близкой соратницей.