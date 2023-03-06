«Моя дочь ушла добровольцем»: в Татарстане поздравили мам и жен медиков из зоны СВО

Родственников и близких тех медиков, которые находятся в зоне специальной военной операции, собрал депутат Айрат Фаррахов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Помогаем своей материнской молитвой»

Сегодня в Образовательном центре высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN чествовали женщин – родственников и близких тех медиков, которые находятся в зоне специальной военной операции. Их собрал депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

«Мы хотели бы поздравить всех жен, сестер, матерей, бабушек наших героев, которые сегодня выполняют профессиональные медицинские задачи в зоне специальной военной операции. С наступающим прекрасным праздником весны. Мы с ребятами постоянно на связи, мы с Минздравом договорились собирать все просьбы, которые касаются этих семей, и максимально быстро решать все вопросы», – отметил Айрат Фаррахов.

Фаррахов напомнил, что все рабочие места сохраняются за теми, кто находится сейчас в зоне СВО. На встречу пригласили и главных врачей медицинских учреждений, откуда уехали медики.

Сегодня в зоне СВО служат восемь врачей, 24 человека среднего медицинского персонала и трое водителей, которые работали в поликлиниках и больницах, – этих 35 мужчин призвали по частичной мобилизации.

Еще 12 татарстанских медиков отправились в зону СВО добровольно – это семеро врачей и пятеро средних медицинских работников.

Самым большим сюрпризом для Ирины Горбуновой стало видеопоздравление от сына Вадима, врача МКДЦ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конечно же, были подарки и цветы, но самым большим сюрпризом для одной из приглашенных женщин – Ирины Горбуновой – стало видеопоздравление от сына Вадима, врача МКДЦ. Он поздравил женщин от имени всех мобилизованных врачей. Подчеркнул, что они совершают самый настоящий подвиг в тылу, подвиг настоящих женщин.

Ирина Сергеевна рассказала, что сына не видела четыре месяца и безумно рада увидеть его на экране. Ранее «Татар-информ» писал об этом враче.

«Там на фронте наши сыновья защищают самое дорогое, что у них есть – свои семьи, детей, родителей и, конечно, свою Родину. А мы здесь поддерживаем и помогаем своей материнской молитвой. Пока эта связь существует, никакой враг нас не одолеет. Мы свято верим в нашу победу. Потому что там сражаются наши самые дорогие, сильные, умные, стойкие самые любимые сыновья», – сказала она.

Врача МКДЦ поздравил женщин от имени всех мобилизованных медиков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Назвала дочь в честь Юлии Вревской, словно выбрала ее судьбу»

На вопрос, кого отправили в зону специальной военной операции, Анна Федорова ответила: «Она сама у меня уехала». В зоне СВО служит ее дочь – 32-летняя Юлия. В мирной жизни она заведовала отделением неонатологии Зеленодольской районной больницы.

«Я в шоке была. Но она меня поставила перед фактом», – вспоминает Анна день, когда Юля рассказала, что уходит добровольцем.

Даже находясь вдали от дома, Юля переживает за маму, недавно Анна получила посылку из ЛНР от дочери – новогодний подарок для бойцов от Минобороны.

«Я ей: “Детка, вот ты захочешь что-нибудь вкусного, шоколадку, например, а мне она зачем? Ты бы лучше там ее скушала”. А она мне: “Мама, я тебе прислала. Я тебе подарок сделала”», – рассказала Анна Павловна.

Один раз женщина долго не могла выйти на связь с дочерью, ей помогли выйти на мужчину, который служил неподалеку.

«Он мне сказал, что восхищен моей дочерью. Тем, как я ее воспитала», – вспомнила Анна Федорова.

Анна говорит, не согласна с утверждением, что война – это не женское дело. Ее дочь стала для нее примером. Когда мужчины бежали в соседние страны прятаться, она – единственный ребенок в семье – пошла защищать Родину.

Анна рассказала, что дочку назвала в честь Юлии Вревской – польской княгини, которая воевала на стороне России во время обороны Севастополя. Еще в детстве Анна была поражена ее подвигом, и точно знала, что свою дочку назовет Юлей.

А дочка потом говорила: «Мам, ты мне судьбу выбрала».

Каждое утро Анна Павловна молится перед иконой, которую в 1888 году ее прабабушке подарила прабабушка.

«На руках у Марии Иисус. Я утром встаю и говорю: “Матерь Божия, родила ты заступника нашего перед Господом Богом, мне самой ничего не надо, сохрани, оборони, защити, пусть оно вернется живая и здоровая. Мне больше ничего не нужно», – отметила Анна.

В каждом сообщении женщина пишет дочери, что любит ее и ждет. И подписывает: «Мама твоя».

Надежда Вишневская: «Трудно было отпускать, очень тяжело. Лучше бы он здесь был, чем там» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Он там нужнее, помогает всем»

Сын Надежды Вишневской работал в Бугульминской ЦРБ фельдшером на скорой помощи. Повестка пришла в середине осени, в конце декабря он отправился в зону СВО.

«Трудно было отпускать, очень тяжело. Лучше бы он здесь был, чем там. Но он там нужнее, помогает всем. Он сказал: “Раз вызвали – значит, Родине надо отдать долг”», – сказала женщина, сдерживая слезы.

У Вишневских семейная династия средних медицинских работников – мама Надежды Георгиевны 40 лет отдала медицине, сама женщина работает уже 47-й год, дочь тоже фельдшер-лаборант.

С сыном Надежда на связи, по мере возможности, переписываются в мессенджерах. Рассказывает, что помогает раненым. Женщина говорит, что чувствует большую гордость за сына. А еще дома его ждут жена и четырехлетний сын.

«Для внука это пример, еще какой. Когда в следующий раз свяжусь сыном, расскажу, что нас вот на такую встречу пригласили, что такое хорошее отношение к нам, что горой за тебя все здесь. А главное, чтобы он был здоров, живым вернулся, и всем помогал. Он сам добрый, очень добрый», – отметила Надежда Вишневская со слезами в голосе.

Лейла Фазлеева: «Я хочу выразить слова признательности и благодарности вашим мужьям, братьям, отцам не только от себя, но и от имени тех, кто получает от них помощь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, что на имя медиков, которые сегодня выполняют свой долг в зоне СВО, приходит много слов благодарности.

«Я хочу выразить слова признательности и благодарности вашим мужьям, братьям, отцам, которые сегодня находятся в зоне СВО, не только от себя, но и от имени тех, кто получает от них помощь. Поскольку я на связи с мобилизованными, их отцами и матерями по всей республики, я слышу слова искренней благодарности в адрес медицинских работников», – рассказала Лейла Фазлеева.

«Мой папа – герой»

Мужа Альбины Зайнутдиновой призвали по мобилизации в октябре прошлого года, он отвечал за весь транспорт в Нижнекамской центральной больнице.

«Когда пришла повестка, я очень растерялась, было очень неожиданно. Мужу 47 лет, он служил в погранвойсках, и для него это было делом чести», – рассказала Альбина.

Муж Альбины Зайнутдиновой отвечал за весь транспорт в Нижнекамской центральной больнице Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже на следующий день после получения повестки мужчина отправился на сборный пункт.

Сейчас он служит старшим гранатометчиком. Для его группы жена купила машину. Уже в эту среду уазик отправят в зону СВО. Альбина Зайнутдинова добавила – это для того, чтобы любимому было легче воевать.

Со своим супругом Альбина старается держать связь. Они созваниваются, как только у мужчины появляется свободное время.

«Кто-то переписывается, но моему супругу нужно звонить. Мы 27 лет в браке, у нас трое детей, ему необходимо слышать нас», – рассказала Альбина.

У мужчины подрастают трое сыновей. Младшему – 6 лет, он еще не пошел в школу, но когда ему в детском саду задают вопрос: «Как твой папа?». Мальчик отвечает: «Мой папа – герой».

«И это его самые первые слова, когда речь заходит о папе. Мы очень гордимся, волнуемся за него, но плохие мысли отгоняем. И настраиваем себя позитивно, у нас сейчас мысли такие, что это – его работа», – заключила Альбина Зайнутдинова.

В телефоне Альбины номер мужа записан как «Мой герой».

Марсель Миннуллин: «Мы обязательно победим, а они вернутся к вам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин подчеркнул, что с любыми вопросами и просьбами можно обращаться к главным врачам больниц, где медики работают или напрямую в Минздрав. По его словам, родственникам защитников готовы оказать любую помощь.

«Ваше терпение, ваше ожидание, ваша любовь должны передаваться энергетически вашим мужчинам, и тогда все будет хорошо. В преддверии Международного женского дня я хотел бы пожелать крепкого здоровья. Берегите себя – это очень важно. Будьте настроены на позитив и победу, тогда и вашим мужьям, нашим коллегам, будет легче. И тогда мы с достоинством выйдем из этой ситуации. Мы обязательно победим, а они вернутся к вам», – отметил Марсель Миннуллин.

Айрат Фаррахов предложил проводить такие встречи регулярно.