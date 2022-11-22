Депутат Госдумы от РТ добился перевода мобилизованного врача с передовой в госпиталь

Мобилизованного кардиохирурга из Татарстана удалось перевести с передовой на работу по специальности в военное медицинское учреждение. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат государственной думы России от РТ Айрат Фаррахов.

«Он высококвалифицированный специалист – член бригады по трансплантации сердца, поэтому его коллеги обратились ко мне. Как только я об этом узнал, начал делать все возможные обращения. Я еще лично с этим врачом не переговорил, но надеюсь, что он попадет в специализированное учреждение и там во время службы будет выполнять ту роль, на которую долгие годы учился», – отметил чиновник.

Он поделился надеждой, что этот врач вернется в республику с еще более богатым опытом и повысит свою квалификацию.

«В работе еще три специалиста. Один из них врач-онколог. Я с ним лично общался, сказал ему, что мы будем стараться, чтобы он все-таки занимался профессиональной работой, ведь он один из лучших специалистов по опухолям шеи и головы. В данный момент он работает в больнице, но хотелось бы, чтобы он попал в клинику его уровня как специалиста. Будем стараться всем помогать», – добавил он.

На запросы от депутатов, по закону, министерства могут отвечать в течение месяца, однако в данном случае Айрат Фаррахов получил довольно быстрый отклик от Минобороны России.