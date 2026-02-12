Дочь погибшего участника СВО из Казани перевела мошенникам 6 млн рублей

Жительница Казани перевела мошенникам 6 млн рублей – эти деньги она получила после гибели отца на СВО. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Дочь погибшего участника СВО передала курьеру мошенников 6 млн рублей, а через банкоматы перевела еще миллион рублей на их счета», – рассказал он. Инцидент произошел в декабре прошлого года, уточнил сотрудник МВД.

По словам Юсупова, мошенники отслеживают людей, получивших выплаты от Министерства обороны, и начинают заманивать их в различные чаты и группы в социальных сетях, связанные с СВО. Там они размещают ссылки на фишинговые сайты, переход по которым может привести к заражению телефона вирусом.

«Еще один способ – налаживание контакта через телефон. Мошенники могут сначала выманить небольшую сумму, а после этого жертве начинают поступать звонки от лжеследователей, которые сообщают, что деньги якобы ушли на счета запрещенных террористических и экстремистских организаций. Поскольку разговор происходит с родственниками участников СВО, для которых эта тема очень важна, они, как правило, все воспринимают всерьез и выполняют все, о чем их просят по телефону. Мошенники убеждают жертв принять участие якобы в спецоперации по поимке “настоящих мошенников”, чтобы жертва могла избежать уголовной ответственности за перевод денег и доказать свою непричастность к преступлению», – объясняет сотрудник МВД.

Подробнее о том, как мошенники вычисляют родственников участников СВО и как не попасться на уловки кибераферистов, читайте в материале «Татар-информа».