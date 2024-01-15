Дочь Мусы Джалиля примет участие в открытии фестиваля «Поэт и музыка» в Москве

Фото: пресс-служба Автономии татар Москвы

21 января в Татарском культурном центре Москвы откроется международный музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля. В торжественной церемонии примет участие дочь поэта, Героя Советского Союза Чулпан Залилова. Об этом сообщили в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.

Со сцены прозвучат стихотворения и песни на стихи Джалиля на русском и татарском языках. Исполнят их учащиеся столичных музыкальных школ и театральных студий.

Ежегодно мероприятие при участии Автономии татар Москвы организовывает художественный руководитель фестиваля, преподаватель фортепиано ДМШ имени Аркадия Островского, внучка поэта Татьяна Малышева-Джалиль. Событие также регулярно проводится и в Казани.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Малый Татарский переулок, дом 8. Начало в 16:00. Вход свободный.