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Дочь Мусы Джалиля примет участие в открытии фестиваля «Поэт и музыка» в Москве
21 января в Татарском культурном центре Москвы откроется международный музыкально-поэтический фестиваль «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля. В торжественной церемонии примет участие дочь поэта, Героя Советского Союза Чулпан Залилова. Об этом сообщили в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.
Со сцены прозвучат стихотворения и песни на стихи Джалиля на русском и татарском языках. Исполнят их учащиеся столичных музыкальных школ и театральных студий.
Ежегодно мероприятие при участии Автономии татар Москвы организовывает художественный руководитель фестиваля, преподаватель фортепиано ДМШ имени Аркадия Островского, внучка поэта Татьяна Малышева-Джалиль. Событие также регулярно проводится и в Казани.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Малый Татарский переулок, дом 8. Начало в 16:00. Вход свободный.
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