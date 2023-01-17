Дочь Мусы Джалиля Люция Джалилова: Андре Тиммерманс для меня большой и дорогой человек

Дочь героя-поэта Мусы Джалиля Люция Джалилова на встрече с татарстанскими журналистами рассказала о безграничном уважении и благодарности к бельгийскому патриоту, сокамернику Джалиля в фашистской тюрьме Андре Тиммермансу, который передал на родину поэта вторую тетрадь с его стихами.

По данным Госкомитета РТ по архивному делу, тетрадь имела размеры 10,7х7,5 см, записи были сделаны карандашом в латинской графике. По воспоминаниям самого Тиммерманса, этот сборник Джалиль передал ему примерно за полмесяца до суда над членами подпольной организации.

После тюрьмы Андре Тиммерманс был приговорен к пяти годам каторги, его личные вещи были отправлены матери, в том числе и тетрадь со стихами Джалиля. До возвращения сына мать хранила эту тетрадь. Вернувшись домой, Тиммерманс в 1947 году передает тетрадь в советское посольство в Бельгии.

«Если бы не Андре Тиммерманс, о героизме татар никогда не узнали бы. Для меня это очень большой и дорогой человек. Выполнить эту задачу ему было нелегко, потому что он и сам, как и мой папа, был узником», – сказала Люция Джалилова.

Писатель, историк, главный редактор газеты «Мәдәни җомга» Вахит Имамов напомнил, что тетрадь Андре Тиммерманс передал в посольство через друга, и после этого, опасаясь за безопасность семьи, отправил жену и детей из дома. Сам тоже около двух месяцев прятался.

«Когда Нигмат Терегулов привез в Казань и передал в Союз писателей первую тетрадь, его расстреляли. О первой тетради публично не говорили. А Андре Тиммерманс передал и вторую тетрадь. Если бы он это не сделал, об этих двух тетрадях даже не вспоминали бы, и не признали бы героизм Джалиля», – считает Вахит Имамов.

По материалам Госкомитета РТ по архивному делу, первая тетрадь была вывезена Габбасом Шариповым в феврале 1944 года из Берлинской тюрьмы Тегель, где находились джалиловцы, затем во Франции в лагере Ле-Пюи он передал ее Нигмату Терегулову. Габбас Шарипов был заключен в тюрьму за участие в подпольной организации джалиловцев.

Бывший узник Моабитской тюрьмы Нигмат Терегулов отдает тетрадь на хранение члену движения сопротивления французскому партизану Марие Дубиза. Стихи хранились в течение года у матери Марии. После окончания войны Нигмат Терегулов возвращается на родину. Он побоялся отправить тетрадь по почте, а лично передал ее в Союз писателей, говорится в материале комитета.

Ранее на встрече с журналистами из Татарстана Люция Джалилова поделилась воспоминаниями о родителях.