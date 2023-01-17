Люция Джалилова – о герое-поэте Мусе Джалиле: Отец всегда у меня в сердце

Фото: Лябиб Лерон

Журналисты из Татарстана в Санкт-Петербурге встретились с дочерью героя-поэта Мусы Джалиля Люцией Джалиловой. Она поделилась воспоминаниями о родителях.

«До моего пятилетнего возраста папа приезжал ко мне. Мама рассказывала так: мы арендовали дачу в Верхнем Услоне. С другого берега Волги папа приезжал на пароходе. Однажды я папу дождалась на том месте, где он шел к нам, и, чтобы напугать его, спрыгнула с ограды. Папа маме говорил: „Завтра приведи Люцию“. Чтобы повидаться со мной, он приходил в назначенное место», — рассказала Люция ханум.

У дочери поэта хранится реликвия — пишущая машинка, которой пользовались родители. «Никуда ее не передала. Это очень дорогая для меня вещь. На этой машинке мой папа и моя мама печатали тексты на бумаге. Очень теплые чувства у меня от встречи с вами. Будто встретилась с родными», — обратилась она к Вахиту Имамову, Лябибу Лерону и Сюмбель Таишевой.

«Это было в дни, когда Татарскому государственному театру оперы и балета было присвоено имя Мусы Джалиля. Главный режиссер театра Нияз Даутов объявил минутное молчание. Мы все встали. Включили гимн Советского Союза. Когда звучал гимн в честь моего отца, с моих глаз не переставая капали слезы. Я их не вытирала, чтобы никто не увидел. Когда сели, артист оперного театра Халиль Абжалилов меня обнял, успокоил», — вспоминала Люция Джалилова.

Гости из Татарстана — писатели Вахит Имамов и Лябиб Лерон рассказали Люцие ханум, что Халиль Абжалилов является двоюродным братом ее отца. Они были уроженцами села Мустафа Оренбургской области. «Я не знала, что с отцом они родственники. Он не говорил. Мне и композитор Джаудат Файзи казался родным человеком, оказалось, что они в Оренбурге были соседями. Я душой тянулась к людям, связанным с отцом», — сказала дочь поэта.

«Надо радоваться тому, что нашлись родственники. Не признавать это — не по-человечески», — отметила она, добавив, что большую часть своей жизни она провела в Казани, а в 1958-1970 годах жила в Москве.

Главный редактор газеты «Мәдәни җомга» Вахит Имамов напомнил, что Люцие Джалиль — 86 лет. «Ей столько не дашь, она по-прежнему полна энергии. Люция апа живет в Санкт-Петербурге с 2005 года. Она вспоминала, как говорила с Афзалом Шамовым (татарский советский писатель, педагог, журналист — прим. Т-и.), Гази Кашшафом (советский ученый-литературовед, исследователь творчества и биограф М.Джалиля — прим. Т-и.). С нами она преимущественно говорила на татарском. Рассказала, что в реабилитации отца ей помогали писатели Константин Симонов, Юрий Корольков», — сказал Вахит Имамов.

Он также напомнил, что Люция Джалилова сняла документальный фильм об отце «Рожденный революцией», и этот фильм в 12 странах был признан самой сильной патриотической картиной. О победах своего фильма она узнала только спустя несколько лет. «12 лет она не могла устроиться на работу, ее не брали. Ей не давали спокойно жить», — пояснил Вахит Имамов.

Главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон отметил стойкость и силу характера дочери героя-поэта. «Она в прекрасной форме, у нее ясный ум. Хотя в жизни пришлось пережить многие испытания. Ее никуда не брали на работу, даже музыкальным работником в детский сад. Никакой обиды на отца у нее нет, всю жизнь она прожила с чувством гордости за него. Мы пригласили Люцию апа в гости в Казань», — рассказали писатели.

Люция Мусаевна Джалилова родилась 18 мая 1936 года и с мамой Закией Садыковой жила в Ташкенте. Переехав в Казань окончила школу и стала студенткой музыкального училища на отделении вокала и хорового дирижирования. Она давала уроки театрального искусства детям в татарской гимназии № 68 Казани. Затем в Москве окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии и всегда хотела снять о своем отце фильм. В качестве ассистента режиссера ей удалось поучаствовать в съемках документального фильма «Моабитская тетрадь». В 2005 году она переехала в Санкт-Петербург и продолжила заниматься общественной деятельностью.

Фото: Личный архив Люции Джалиловой