Дочь министра обороны Ксения Шойгу планирует построить в Татарстане Центр триатлона

В Татарстане может появиться Центр триатлона – о планах по его строительству заявила дочь главы Миноброны РФ, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. По ее словам, уже в этом году специалисты приступят к проектированию будущего спортивного объекта.

«Основная цель – начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации – Краснодарский край и Татарстан», – сказала Шойгу в интервью ТАСС.

Пока окончательное место расположения будущего центра не выбрано окончательно, продолжается обсуждение проекта, добавила она.

Напомним, в июне Ксения Шойгу приезжала в Татарстан, чтобы исследовать локацию под строительство федеральной базы для подготовки триатлетов. Варианты реализации проекта тогда она обсуждала с главой Альметьевска Тимуром Нагумановым.