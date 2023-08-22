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Дочь министра обороны Ксения Шойгу планирует построить в Татарстане Центр триатлона
В Татарстане может появиться Центр триатлона – о планах по его строительству заявила дочь главы Миноброны РФ, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. По ее словам, уже в этом году специалисты приступят к проектированию будущего спортивного объекта.
«Основная цель – начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации – Краснодарский край и Татарстан», – сказала Шойгу в интервью ТАСС.
Пока окончательное место расположения будущего центра не выбрано окончательно, продолжается обсуждение проекта, добавила она.
Напомним, в июне Ксения Шойгу приезжала в Татарстан, чтобы исследовать локацию под строительство федеральной базы для подготовки триатлетов. Варианты реализации проекта тогда она обсуждала с главой Альметьевска Тимуром Нагумановым.
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