Дочь министра обороны Ксения Шойгу назвала цель приезда в Татарстан

Сегодня с рабочей поездкой в Альметьевск приехала дочь министра России Ксения Шойгу. Главной целью своей поездки она назвала исследование локации под строительство федеральной базы для подготовки триатлетов.

Экскурсию для Шойгу провел глава Альметьевска Тимур Нагуманов.

«Локация отличная. Идеальный набор высот, насыщенный рельеф для велоподготовки, рядом есть открытая вода», – написала Ксения Шойгу в своем телеграм-канале. По ее словам, площадка подходит как для организации полного цикла тренировок триатлетов, так и для проведения крупных международных и внутренних соревнований.

Фото: телеграм-канал Ксении Шойгу

После исследования территории для будущей базы, она приняла участие в церемонии награждения победителей в первенстве России по триатлону,а также поблагодарила Альметьевск за теплый прием.