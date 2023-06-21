Татарский генерал Гареев: спасение Афганистана и работа над военными ошибками

Генерал Махмут Гареев был выдающимся ученым и общественным деятелем

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«Молодой военный не раз проявлял себя во время наступательных операций»

Военная карьера выдающегося ученого, генерала армии Махмута Гареева началась далеко за пределами Волго-Уралья, в Узбекистане. Его семья перебралась в город Карши Узбекской ССР в 1932 году, спасаясь в восточной республике от голода и безработицы, разразившихся в советском государстве.

Около города Карши находилась военная часть, куда маленький Гареев частенько бегал посмотреть на построение солдат. Так как он умел играть на музыкальных инструментах, его даже взяли в полковой оркестр.

Отец, видя интерес сына к армии, дал ему добро на обучение в Ташкентском военном училище, куда Гареев поступил в 1941 году. А вскоре – Великая Отечественная Война. Его, как и остальных учащихся, отправили на фронт.

Лейтенант Гареев после училища, 1941 г. Фото: «Красная Звезда» / redstar.ru ​​​Источник фото: topwar.ru

Впервые, будучи лейтенантом, Гареев отличился во время двухдневной обороны одного из участков фронта. В дальнейшем молодой военный не раз проявлял себя во время наступательных операций, что заметило высшее командование. День Победы он встретил в эшелоне, который шел на Дальний Восток. Советское командование отправило молодого офицера для участия в боевых действиях против Квантунской японской армии в Маньчжурии (Китай). После завершения боевых действий на Дальнем Востоке, получив звание майора, Гареев продолжил обучение в военном вузе.

«Аналитический ум позволял ему предвидеть события»

В 50-е Махмут Гареев занялся научной работой. Он предложил новые технологии подготовки солдат с использованием новых видов вооружения, тактических и стратегических методов, которые внедрили в армию.

Полковник Гареев (второй слева) на учениях, 1955 г. Фото: «Красная Звезда» / redstar.ru ​​​Источник фото: topwar.ru

Колоссальный опыт, полученный в ходе боевых действий, высшая военная подготовка и изучение трудов отечественных и иностранных полководцев, позволили стать Гарееву военным экспертом самого высокого уровня. Он участвовал в разработке многих стратегических документов. К примеру, военной концепции для Организации стран Варшавского Договора.

По воспоминаниям сына – Тимура Гареева, – «для отца самое главное в знаниях была их практическая применимость». Также, по его словам, аналитический ум отца позволял ему предвидеть неочевидные события на политической карте мира. Например, в 70-х годах Гареев говорил высшему руководству страны, что Президента Египта Анвара Садата могут свергнуть. Он даже спрогнозировал, как именно это может произойти: будут использованы палестинские и иорданские военные формирования. Глава арабского государства был убит в 1981 году в результате теракта.

Аналитический ум Гареева позволял ему предвидеть неочевидные события на политической карте мира Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«Этот татарин совершил невозможное»

Махмут Ахметович стал одной из влиятельных фигур в истории Афганистана. В 1989 году, когда СССР выводил войска из страны, туда отправили группу военных советников во главе с Гареевым. Об этой странице в жизни генерала рассказал председатель Татарстанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Иван Стогниев.

«Гареев в 1989 году с небольшой группой военных экспертов прибыл в Кабул через Ташкент, где его встретил генерал Варенников, командующий советским контингентом при президенте Мохаммаде Наджибулле. Об этом событии написала одна из швейцарских газет: “Советский Союз вывел войска из Афганистана, но отправил туда одного татарина”. Именно этот татарин совершил невозможное. Никто не верил, что после ухода советских войск режим Наджибуллы продержится хотя бы три месяца», – сказал Стогниев.

Обстановка в стране была настолько плачевна в этот момент, что афганские солдаты и учащиеся военных учебных заведений массово дезертировали с оружием и боеприпасами. Генерал Гареев сразу взял ситуацию под контроль и начал проводить реорганизацию в афганской армии.

Кроме того, он помогал наладить отношения и внутри политических сил Афганистана. Президент Наджибулла после ухода советских войск начал проводить политику «примирения» с моджахедами и правительством Пакистана, который активно поддерживал антиправительственные выступления в Афганистане. Гареев сделал особый акцент на урегулирование споров внутри демократической партии Афганистана, а также примирил власть и военных. По словам Стогниева, в этот момент в стране было недоверие между отдельными генералами и правительством. Усилиями Гареева и его группы правительство Афганистана продержалось до 1992 года.

В афганской кампании проявили себя множество рядовых татарстанцев, которые были отправлены в эту далекую страну для исполнения интернационального долга Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кстати, в афганской кампании проявил себя не только известный генерал, но и множество рядовых татарстанцев, которые были отправлены в эту далекую страну для исполнения интернационального долга. Особенно отличились сотрудники КГБ ТАССР. С начала ввода войск в 1979 году сотрудники КГБ принимали активное участие в боевых действиях. И именно татарстанские силовики стали образцом для спецслужб мира.

О профессионализме сотрудников татарстанских сотрудников КГБ рассказал член-корреспондент Российской академии военно-исторических наук Рустэм Гайнетдинов. 27 декабря 1979 года прошла спецоперация КГБ СССР по штурму дворца «Тадж-бек» и ликвидации председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина. Операция получила название «Шторм-333». Неприступный дворец был взят за 43 минуты. Бойцы КГБ уничтожили превосходящие силы противника, при этом не понеся никаких потерь. Особенно отличился сотрудник КГБ ТАССР из Набережных Челнов «Железный Раф». Он и его товарищи стали легендами среди спецслужб мира, потому что операцию подобной сложности и с таким результатом до этого не проводил никто.

Махмут Гареев за свою жизнь написал около двухсот научных трудов Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Труды Гареева изучают даже в США

Махмут Гареев за свою жизнь написал около двухсот научных трудов, связанных с военной наукой, историей и вопросами ее фальсификации. Его книги стали классикой в военных учебных заведениях России и стран СНГ. Некоторые его книги есть и в обучающей программе военных учебных заведений США.

По словам профессора, генерального инспектора Министерства обороны РФ Валерия Баранова, Гареев повторял, что опыт предыдущих военных кампаний поможет в решении военных задач, которые могут произойти в будущем.

Колоссальный опыт, высшая военная подготовка и изучение трудов полководцев позволили стать Гарееву военным экспертом самого высокого уровня Фото: mil.ru

В своих работах он анализировал стратегические ошибки советского командования в ходе Великой Отечественной войны, разбирал причины поражения в первые годы, а также занимался изучением военных конфликтов, в которых принимал участие СССР, а позже и Российская Федерация.

Его аналитические работы позволяют увидеть некоторые сходства в военных конфликтах. Он, например, проводил параллели в специфике боевых действий между борьбой большевиков с басмаческим движением в Центральной Азии и чеченскими войнами в 1990-е.

Важный вклад Гареев внес в защиту исторического наследия России Фото: kremlin.ru

Важный вклад Махмут Гареев внес в защиту исторического наследия России. После падения коммунистического строя в отечественной историографии появилось множество историков, которые решили «пересмотреть» поведение СССР в ходе Великой Отечественной войны. На все эти ревизионистские настроения генерал реагировал очень жестко.

Владислав Безменов

Фото на анонсе: kremlin.ru