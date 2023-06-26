Дочь Махмута Гареева: Отец всегда говорил, что долг каждого гражданина — Родину защищать

Галия Гареева — дочь советского и российского военачальника, историка Махмута Гареева по случаю 100-летия со дня рождения отца поделилась воспоминаниями и историями из детства.

Так, вспоминает она, отец всегда говорил, что любой человек обязан защищать свою Родину перед лицом опасности, и сетовал на то, что раньше эта простая истина прививалась людям с самого детства: даже юные пионеры давали клятву горячо любить и беречь свою страну.

«Молодому поколению он всегда приводил в пример историю, когда одна пожилая женщина сказала своему сыну: „Иди в военное училище, сынок, не иностранцев же нанимать нашу Родину защищать“. Он и сейчас, думаю, сказал бы так же, что когда Родина в опасности — это первое дело для любого гражданина защитить ее», — уверена Галия Гареева.

По ее словам, из многочисленных записей отца ей запомнился отрывок из одного интервью. Тогда у Махмута Гареева спросили, о чем мечтает каждый ветеран. В ответ он без доли сомнения заявил, что каждый ветеран мечтает, чтобы войн никогда не было, «но для этого придется еще долго-долго воевать».

«Папа всегда приносил в дом радость, был таким человеком, для которого дом – это святое. Он говорил, что детей нужно любить обязательно, чтобы они хорошими выросли, и мы его любовь чувствовали. У него было четыре внучки и правнук Петя, который был для него всем. Как он с ним возился, мы тоже очень хорошо помним. Всегда говорил, что он будущий защитник Родины», – заметила собеседница агентства.

Галия Гареева вспомнила: до появления сына отец мечтал, что она будет такой же, как дочь генерала Карбышева (Елена Карбышева — военный и общественный деятель, инженер-подполковник – прим. Т-и). Поэтому он часто брал ее с собой на прогулки на полигон.

«Конечно, в детстве это на меня не производило такого впечатления, как сейчас, когда я вспоминаю об этом. Я просто любила прогулки с отцом, ходить с ним в местную столовую, где давали невероятно вкусный кисель. На полигоне я набирала гильзы, а потом обменивала у мальчишек на красивые фантики. Эти моменты в моей памяти навсегда остались очень яркими, я до сих пор помню их все», – призналась Галия Махмутовна.

21 июня в Академии наук РТ прошла конференция «Махмут Гареев: военный, ученый и общественный деятель (к 100-летию со дня рождения)».