Промпроизводство в Татарстане за 7 месяцев выросло почти на 10%

Индекс промышленного производства в Татарстане в январе-июле этого года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предприятия и организации отгрузили товары собственного производства и выполнили услуги на сумму 2,7 трлн рублей.

Наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие производства и сфера добычи полезных ископаемых – их показатели увеличились на 12,8% и 6,2% соответственно, сообщает Татарстанстат.

На 0,5% выросло обеспечения электроэнергией, газом и паром, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» увеличился на 0,7% по сравнению с прошлогодними показателями.

Стоит отметить, что в июле этого года индекс промышленного производства был на 19,8% выше, чем в аналогичный месяц прошлого года. При этом, добыча полезных ископаемых на 4,7% выше, чем в прошлом году, а показатели обрабатывающих производств – на 33,2%.

Несмотря на рост общих показателей, обеспечение электроэнергией, газом и паром в июле этого года на 2% меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» уменьшился на 19,2%.