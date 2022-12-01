За 10 месяцев промпроизводство в Татарстане выросло почти на 8%

Объемы промышленного производства в Татарстане за первые десять месяцев 2022 года увеличились на 7,8% по сравнению с январем-октябрем 2021-го. Об этом сообщает Татарстанстат.

Позитивную динамику роста промпроизводства за этот период показали три сегмента из четырех: на 5,9% вырос сырьевой сегмент, на 9,6% – обрабатывающие производства, а энергетический – на 0,5%. В то же время сегмент «водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» показал снижение на 1,6%.

В октябре этого года объемы промпроизводства на 2,8% больше, чем в октябре 2021 года. При этом рост показали те же сегменты, что и за 10 месяцев: добыча полезных ископаемых выросла на 5,6%, обрабатывающие производства – на 1,3%, энергетический сегмент увеличился на 4,9%, а «водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» снизились на 4,3%.