Добровольцы из Армении выразили готовность поехать на Донбасс

Десятки армянских добровольцев готовы отправиться на Донбасс для участия в специальной военной операции, заявил РИА Новости один из участников акции в поддержку России у здания посольства РФ в Ереване Рубен Цатурян.

«Мы собрались, чтобы выразить нашу солидарность с российским народом, и здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов», – сказал он.

Демонстрант также отметил, что среди желающих принять участие в спецоперации есть даже представители Франции.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что жители Еревана собрались у здания посольства РФ, чтобы выразить поддержку российской спецоперации на Украине.

Напомним, 23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.