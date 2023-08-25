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Добровольцы и бойцы теробороны будут принимать присягу перед флагом России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцы и участники теробороны, выполняющие военные задачи в рамках спецоперации, будут принимать присягу перед российским флагом. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Лица, поступающие (поступившие) в добровольческие формирования, и иные лица, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ, другие войска, воинские формирования и органы <...>», – говорится в тексте.
Также под действие указа подпадают работники госпредприятий, создающихся в регионах в период военного положения, и «лица, привлекаемые для осуществления мероприятий по территориальной обороне».
Ранее Президент России подписал указ, обязующий страховать жизнь и здоровье добровольцев – участников спецоперации.
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