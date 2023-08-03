Путин подписал указ об обязательной страховке для добровольцев СВО

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Президент России Владимир Путин подписал указ, обязующий страховать жизнь и здоровье добровольцев – участников спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить гражданам РФ, пребывающим в добровольческих формированиях в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций <…>, страховые гарантии», — сказано в тексте.

Компенсация выплачивается в случае гибели гражданина в ходе выполнения служебных задач, смерти до истечения одного года со дня прекращения контракта, смерти в результате ранения, получения увечий или инвалидности в период пребывания в добровольческом фомировании. В таких ситуациях выплату могут получить его супруга или супруг, родители или усыновители, бабушки и дедушки (при отсутствии родителей).

При получении серьезного увечья размер компенсации составит 313 172,95 рубля. При легком ранении – 78 293,24 рубля. В случае смерти добровольца его семье или законным представителям будет выплачено 3 131 729,56 рубля.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.