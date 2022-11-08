Добровольцы Елабужского района отправили на Донбасс гуманитарную помощь на 3,5 млн рублей

В рамках гуманитарной миссии волонтеры Елабуги оказывают помощь в виде продуктовых корзин и медикаментов, которые направляются семьям из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором развития молодежной политики исполкома Елабужского района Марат Масалимов.

На сегодняшний момент поступило 60 обращений, все они удовлетворены. Всего отправлено две тонны гуманитарного груза. Кроме того, добровольцы оказывают помощь в бытовых нуждах семьям мобилизованных, в том числе психологическую поддержку. На сегодня поступило 25 запросов от семей мобилизованных.

Приоритетным направлением деятельности остается сбор гуманитарной помощи военнослужащим — добровольцам и мобилизованным. Организован Центральный гуманитарный штаб, куда непрерывно поступают медикаменты, продукты, одежда. Военнослужащим отправлено 6 тонн гуманитарной помощи.

На текущий момент для переселенцев ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей собрано и передано гуманитарной помощи на общую сумму 500 тыс. рублей. Мобилизованным, контрактникам и добровольцам — на сумму 3 млн рублей.

Напомним, специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в России проводилась частичная мобилизация. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.