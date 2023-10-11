«Добро начинается с нас»: в Бугульме открылись два Добро.Центра

Сегодня в Бугульме на базе Дворца молодежи состоялось открытие двух Добро.Центров: «Добрая Бугульма» и «Молоды душой». Центры распахнули свои двери в рамках реализации перечня поручений Президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета РФ по вопросам реализации молодежной политики от 22 декабря 2022 года.

Теперь Добро.Центры станут местом активного взаимодействия для волонтеров Бугульмы. Желающие смогут обучать здесь свои команды, получать доступ к базе знаний эффективных практик и помощь в привлечении спонсоров и партнеров, а также влиться в крупнейшее сообщество единомышленников и экспертов для обмена опытом.

«Такие центры продолжают развитие социальных и гражданских инициатив, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты. Добро начинается с нас», — заявила на торжественном мероприятии заместитель директора Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Гузель Ганиева.

По словам заместителя руководителя исполкома района по соцвопросам Ольги Плехановой, в Бугульме в состав Координационного центра развития добровольчества входит 41 добровольческая организация. Общее количество участников — свыше 1,6 тыс. волонтеров.

Гузель Ганиева и Ольга Плеханова вручили руководителям Добро.Центров символические домики с добрым светом внутри и передали лицензионные договоры.

После торжественной церемонии открытия состоялся семинар-обучение «Экосистема Добро.ру». Ответственным за развитие добровольчества в учебных заведениях и советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями рассказали о современных инструментах работы с волонтерским сообществом.

«Добро.Центр» — первая бесплатная франшиза федерального масштаба от Ассоциации волонтерских центров. Ее миссией является создание условий для укрепления культуры добровольчества как естественной нормы жизни в обществе.

Первый «Добро.Центр — Молоды душой» открылся в столице Татарстана в мае этого года, о чем ранее сообщал «Татар-информ».