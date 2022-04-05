«Добрая Казань» объявила сбор пожертвований для переселенцев из Украины и Донбасса

Благотворительный проект «Добрая Казань» запустил акцию, во время которой планируется собрать деньги для помощи переселенцам из Украины и Донбасса.

«По всей России идет сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. На днях и в Казань прибыл поезд с теми, кому так необходима наша поддержка и большинство из них — женщины с детьми», — говорится в сообщении фонда, опубликованном в официальной группе.

Сбор пожертвований запустили на сайте благотворительного фонда «Ак Барс Созидание».

Накануне казанские волонтеры открыли пункт, куда можно принести одежду и обувь для вынужденных переселенцев с Донбасса. Он работает на улице 2-я Юго-Западная, 30.