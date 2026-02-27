В Доме дружбы народов Нижнекамска прошла отправка гуманитарного груза

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Доме дружбы народов Нижнекамска прошла отправка гуманитарной помощи бойцу, находящемуся в зоне СВО. Посылку сформировали по личной просьбе военнослужащего. В коробки аккуратно упаковали кроссовки, носки, термобелье, сладости, сухофрукты, клюкву, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

В сборе приняли участие представители всех национальных обществ. Как отметил директор Дома дружбы народов Васил Хафизов, помощь для коллеги стала делом чести.

«Всех, кто помогал и участвовал в сборе, и не упомнишь. У нас и Русское общество, и «Беседа», и «Хозяюшка». Далир Кабиров, наш таджик, в феврале уже второй раз отправлял помощь. Мама Назифа подключилась. Все откликнулись», – сказал он.

Дом дружбы народов регулярно участвует в гуманитарных акциях.

«С девочками мы занимаемся плетением браслетов. За сегодняшний день сплели около 500. Когда Людмила Николаевна сказала, что Назиф позвонил и ему нужна помощь, девочки с удовольствием откликнулись. С такой теплотой и душевностью собирали посылку. Мы ждем Назифчика, любим его и желаем скорейшего возвращения», – рассказала волонтер Наталья Борисова.

По словам Людмилы Клочковой, поддержка бойцов ведется с первых дней.

«Этим занимаемся уже четыре года. Вязали носки, сейчас плетем сети в архиерейском подворье поселка Красный Ключ. Уже отправили четыре мешка сетей по просьбе Назифа. Как только идет отправка – сразу участвуем. В этот раз много сухофруктов отправили, нательное белье. Работаем очень дружно с «Боевым братством», «Армейским братством». Ребята гуманитарщики, волонтеры – конечно, молодцы».

Поблагодарить волонтеров пришла мама военнослужащего Марьям.

«Огромное спасибо всем, кто помог собрать эти посылки. Когда приходят посылки из дома, они очень рады – приходит тепло с родной стороны. Даже когда я ему отправляю, он пишет: «Мамочка, спасибо большое». И я чувствую, что у них слезы идут».

Гуманитарную помощь погрузили в автомобиль «Газель». В ближайшее время ее доставят в распределительный центр, откуда посылка отправится к бойцу.

Тем временем волонтеры уже приступили к формированию новой партии помощи.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

