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Политика
31 января 2022  21:30

До встречи с Путиным Орбан проведет телефонный разговор со Столтенбергом и Макроном

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед переговорами с Президентом России Владимиром Путиным созвонится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто сообщает РИА Новости.

«Перед встречей господин Премьер-министр проведет переговоры по телефону с Президентом Франции Макроном <...>, и еще сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом», — заявил в своем Facebook глава венгерского МИД.

Напомним, что Орбан прибудет с рабочим визитом в Россию 1 февраля. Планируется, что он обсудит с Владимиром Путиным расширение контракта с «Газпромом», а также производство вакцин и сотрудничество в космической области.

#Владимир Путин #Венгрия #поставки газа
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