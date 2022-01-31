До встречи с Путиным Орбан проведет телефонный разговор со Столтенбергом и Макроном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед переговорами с Президентом России Владимиром Путиным созвонится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийярто сообщает РИА Новости.

«Перед встречей господин Премьер-министр проведет переговоры по телефону с Президентом Франции Макроном <...>, и еще сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом», — заявил в своем Facebook глава венгерского МИД.

Напомним, что Орбан прибудет с рабочим визитом в Россию 1 февраля. Планируется, что он обсудит с Владимиром Путиным расширение контракта с «Газпромом», а также производство вакцин и сотрудничество в космической области.