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Политика
28 января 2022  11:16

Премьер Венгрии намерен обсудить с Путиным увеличение поставок газа из России

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Одной из основных тем переговоров Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом РФ Владимиром Путиным станет увеличение поставок газа из России. Об этом в выступлении на местном радио заявил сам венгерский премьер.

«Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте», — цитирует его ТАСС.

О рабочем визите Орбана в Россию ранее заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. СМИ уточнили, что переговоры с российским лидером состоятся в начале года.

#Венгрия #переговоры #Владимир Путин #поставки газа
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