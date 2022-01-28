Премьер Венгрии намерен обсудить с Путиным увеличение поставок газа из России

Одной из основных тем переговоров Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом РФ Владимиром Путиным станет увеличение поставок газа из России. Об этом в выступлении на местном радио заявил сам венгерский премьер.

«Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте», — цитирует его ТАСС.

О рабочем визите Орбана в Россию ранее заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. СМИ уточнили, что переговоры с российским лидером состоятся в начале года.