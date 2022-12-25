«До сих пор волна критики»: Хадиуллин объяснил, почему школьники не знают татарский язык

В том, что зачастую выпускники школ в Татарстане не знают татарского языка виновата в большей степени среда, так как у детей нет потребности изучать родной язык, считает глава Минобра РТ Ильсур Хадиуллин. По его словам, сейчас в школах меняют методики преподавания языка, однако необходимо, чтобы он стал действительно востребованным.

«Есть два понятия – изучение языка и обучение детей этому языку или обучение предметам на этих языках. У нас было много вопросов, и до сих пор идет волна критики. Сразу остановить ее невозможно, но мы меняем методики», – рассказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24», отвечая на вопрос, почему по окончании школы дети не знают татарского.

По мнению министра, важно перейти на коммуникативные технологии. Так как сегодня татарский язык знают не все, важно обеспечить аудиторию устройствами перевода, пояснил он. При этом он подчеркнул важность изучения этого предмета. «Татарский язык нужен для того, чтобы ты чувствовал себя настоящим татарином, потому что знание своего языка обогащает. Через свой язык ты проникаешь в глубину истории своего народа, – убежден глава Минобра РТ. – <…> Надо знать свой язык, свою культуру, традиции, потому что через них лучше воспринимаешь другую культуру, язык, и создаешь себе условия для повышения статуса».

Напомним, с 1 сентября в школах республики появился новый предмет – «Татарский язык как государственный». Изучение языка организовано по трем программам: родной (татарский) язык для школ с обучением на татарском языке; родной (татарский) язык для школ с обучением на русском языке; татарский язык как государственный язык Татарстана для школ с обучением на русском языке. Подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».