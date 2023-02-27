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До сессии КГД Минниханов оценил качество капремонта администрации Советского района
Сегодня до начала сессии Казанской городской Думы Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрел здание администрации Советского района Казани, где недавно завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Руководитель республики оценил качество произведенных работ и ознакомился с работой учреждения. Его сопровождали руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Пояснения давал глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.
В холле районной администрации созданы места для ожидания, работает электронная очередь для посетителей. Минниханову показали в том числе и зал-трансформер, где можно проводить различные мероприятия.
Глава района вкратце ознакомил Раиса РТ с основными социально-экономическими показателями. За пять последних лет здесь построено 2,3 млн кв. метров жилья, пять школ и 15 детских садов. Также капитально отремонтированы два ключевых культурных центра: ДК «Сайдаш» и ДК имени Саид-Галиева. Созданы четыре новых объекта здравоохранения и — благодаря республиканским и федеральным программам — 14 парков и скверов, отремонтировано 120 километров дорог.
Рустам Минниханов в ходе осмотра здания пообщался с лучшими муниципальными служащими, ранее работавшими в администрации Советского района Казани. Он также оставил запись в электронной книге почетных гостей, пожелав удачи районной администрации.
Сразу после этого Раис Татарстана отправился в Казанскую ратушу, где сегодня проходит отчетная сессия Казанской городской Думы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершен капремонт администрации Советского района, там появились в том числе коворкинг и детская комната.
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