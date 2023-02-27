До сессии КГД Минниханов оценил качество капремонта администрации Советского района

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня до начала сессии Казанской городской Думы Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрел здание администрации Советского района Казани, где недавно завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики оценил качество произведенных работ и ознакомился с работой учреждения. Его сопровождали руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Пояснения давал глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В холле районной администрации созданы места для ожидания, работает электронная очередь для посетителей. Минниханову показали в том числе и зал-трансформер, где можно проводить различные мероприятия.

Глава района вкратце ознакомил Раиса РТ с основными социально-экономическими показателями. За пять последних лет здесь построено 2,3 млн кв. метров жилья, пять школ и 15 детских садов. Также капитально отремонтированы два ключевых культурных центра: ДК «Сайдаш» и ДК имени Саид-Галиева. Созданы четыре новых объекта здравоохранения и — благодаря республиканским и федеральным программам — 14 парков и скверов, отремонтировано 120 километров дорог.

Рустам Минниханов в ходе осмотра здания пообщался с лучшими муниципальными служащими, ранее работавшими в администрации Советского района Казани. Он также оставил запись в электронной книге почетных гостей, пожелав удачи районной администрации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сразу после этого Раис Татарстана отправился в Казанскую ратушу, где сегодня проходит отчетная сессия Казанской городской Думы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершен капремонт администрации Советского района, там появились в том числе коворкинг и детская комната.