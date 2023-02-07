Коворкинг и детская комната: в Казани завершен капремонт администрации Советского района

В столице Татарстана завершилось обновление здания администрации Советского района города. После капитального ремонта его осмотрел глава Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Об изменениях в работе администрации мэру рассказал глава района Роман Фатхутдинов. Для посетителей теперь обустроено современное пространство, где они могут в комфортных условиях получить муниципальные услуги или обратиться за консультацией специалиста.

На первом этаже выделены отдельные зоны приема, которые работают по принципу единого окна, и зоны ожидания с мягкой мебелью. Оборудована застекленная детская комната — консультируясь со специалистами, родители могут наблюдать за находящимся там ребенком.

Кроме того, за счет внутренней реорганизации сократилось время предоставления услуг. Для оперативного решения вопросов на месте отдел муниципальных услуг разместили позади окон приема.

В режиме единого окна предоставляются десять услуг. Это, в частности, выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое, справки или выписки, получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилья, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по социальной ипотеке (включая молодые семьи). Также здесь организован прием жителей по социальным вопросам и вопросам образования.

Здание администрации Советского района (расположенное по адресу: ул. Шуртыгина, д. 10) было возведено в 1976 году. Капитальный ремонт тут провели впервые почти за полвека. В здании заменили кровлю, окна, инженерные сети и лифты, утеплили и обновили фасад. Помещения оснастили новым оборудованием, мебелью, инвентарем. Также подключена интеллектуальная пропускная система, организована удобная система навигации.

Помимо прочего, Ильсур Метшин осмотрел кабинеты сотрудников. В администрации Советского района трудятся 147 специалистов. Для них организованы кабинеты в формате open space, современный актовый зал, помещения для видеоконференций.

На втором этаже для жителей и гостей администрации оборудован комфортный коворкинг с доступом к Wi-Fi и небольшой литературный салон с читальным залом. Посетить их можно, предварительно записавшись по телефону: 8 (843) 223-20-00 (добавочный — 4110).

Комиссии по делам несовершеннолетних выделен большой зал (прежде встречи проходили в кабинете, что было неудобно как сотрудникам, так и посетителям). В новый, более комфортный кабинет перебрался Совет ветеранов района. При подборе имен для пространств внутри здания использовалась топонимика Советского района: здесь имеются залы «Акчарлак» и «Родина», творческое пространство «Искра» и так далее. Запланировано открытие музея истории района.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.