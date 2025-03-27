До Победы 43 дня: Красная Армия взяла предместья Данцига

В этот день, 27 марта 1945 года, на территории Восточной Пруссии войска 2-го Белорусского фронта Красной Армии заняли предместья города Данциг (Гданьск) и девяти близлежащих населенных пунктов.

Взятие Данцига советскими войсками продолжалось с 25 по 31 марта и проходило в ходе Восточно-Померанской наступательной операции. Со стороны Красной Армии в боях за город участвовали 95 тыс. военнослужащих, которым противостояли порядка 25 тыс. немцев.

При штурме города советские войска заходили в город с западной стороны, что существенно осложняло немцам оборону Данцига.

27 марта, на третий день операции, оборона города начала разваливаться под натиском Красной Армии. В этот день, 59-й и 60-й гвардейским танковым бригадам удалось продвинуться до района Нейгартен. К 15:00 красноармейцы взяли под свой контроль центральный квартал Шидлица. В этот же день в результате артиллерийских ударов был убит командующий 4-й танковой дивизией вермахта генерал-лейтенант Клеменс Бетцель. По причине отсутствия связи со штабом, а также потери командующего немецкие войска ночью 27 марта были вынуждены начат отступление из исторической части Данцига.

В боях за Данциг погибли около 10 тыс. советских солдат и офицеров, потери противника составили 22 тыс. В операции особо отличились войска уроженцев Казани – командира 76-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александр Кирсанова и генерал-лейтенанта танковых войск Алексея Панфилова, а также полковника Николая Беляева, который родом был из Алексеевского района Татарстана.

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