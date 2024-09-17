До конца сентября в Казани отремонтируют водопровод на проспекте Камалеева

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана МУП «Водоканал» до конца сентября завершит реконструкцию участка водопровода по проспекту Альберта Камалеева длиной 813 метров. Он обеспечивает водой около 60 тыс. жителей Советского района города. За пятьдесят лет трубы здесь износились более чем на 70%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Совещание на объекте сегодня провел глава города Ильсур Метшин. Он отметил, что в этом году в столице РТ планируется заменить 64 километра различных инженерных сетей на 446 объектах, из которых 23 километра (36%) приходятся на МУП «Водоканал». Это почти в два раза больше, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые, добавил мэр.

Фото: kzn.ru

«В этом году силами „Водоканала“ удалось сделать почти в два раза больше, чем за прошлые годы. И это начало, никто не сидит сложа руки, но все-таки самые основные надежды возлагаются на программу, которую объявил Раис республики Рустам Минниханов. У нас пролегает 4 тыс. километров сетей, они изношены на 70%, поэтому нужны и республиканская поддержка, и федеральная программа. Надеемся, что общими усилиями мы выйдем на новые объемы капитального строительства и капитальных работ», — признал Метшин.

Ремонтируемый участок водопровода на проспекте Альберта Камалеева протянулся от улицы Назиба Жиганова до улицы Академика Сахарова. Работы начались летом, а завершить их предполагается к 30 сентября. Для этого тут трудятся до 25–30 специалистов и 10–15 единиц спецтехники.

Реконструкция водопровода предполагает монтаж монолитных камер, камер из фундаментных блоков и днища из железобетона, санацию, а также прочистку трубы от отложений. Первый этап близится к завершению — работы с камерами выполнены на 80% (осталось смонтировать две камеры в соседней трубе). Прочищено около 500 метров из 813.

Фото: kzn.ru

Вскоре специалисты приступят к санации, для чего будут использовать полимерный композитный рукав PyrusLine. Благодаря ему не потребуется полностью вскрывать траншею — соответственно, последствия для благоустройства окажутся минимальными. На данный момент рукав изготавливают в Нижнем Новгороде из отечественных материалов. Ожидаемая дата поставки — 20 сентября, пояснил генеральный директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

Местных жителей пока обеспечивают водой по дублирующей нитке: во время процесса переврезки на одном из участков отключают водоснабжение, а через несколько часов восстанавливают. Подрядчиком выступает ООО «Спецгазтехсервис».

Реконструкция организована по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», средства поступают из республиканского бюджета. Всего сейчас МУП «Водоканал» в рамках этой программы ремонтирует 19 объектов на территории Казани.