До конца мая в Казани ограничено движение по Аметьевской магистрали

В Казани частично перекрыт проезд по участку Аметьевской магистрали. Мера принята на время переустройства инженерных сетей ливневой канализации для возведения Вознесенского тракта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Как сообщили в исполкоме, ограничение планируется снять 30 мая 2022 года. На этот период проезд будет ограничен на отрезке от дома №2 до №10 по Аметьевской магистрали.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Вознесенский тракт станет дорогой-дублером Мамадышского тракта и обеспечит выезд к трассе М7. 7 декабря стало известно, что на его строительство Татарстану выделено еще 1,8 млрд рублей.