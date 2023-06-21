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Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал Татарстану аномально холодную погоду
В ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная погода – температура будет ниже нормы на 6-8 градусов. Еще в нескольких регионах России ожидается наоборот аномально жаркая погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Кроме Татарстана, аномально холодная погода сохранится в Оренбургской, Кировской, Свердловской, Челябинской областях и в Башкортостане, отметил Вильфанд. В Свердловской области будет еще холоднее – не выше 8-13 градусов тепла.
В то же время аномальная жара до плюс 28-36 градусов ожидается в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве и Хакасии в ближайшие дни.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, завтра днем воздух в республике прогреется до 15-20 градусов выше нуля. 23 и 24 июня сохранится прохладная погода с дневными температурами от +19 до +24 градусов. В субботу, 24 июня, местами пройдет дождь.
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