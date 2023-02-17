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До конца июня в Казани ограничили движение по проспекту Победы
До 30 июня в Казани ограничено движение по двум участкам проспекта Победы. Причиной стало строительство надземных переходов в районе возведения Вознесенского тракта на участке от ул.Гвардейской. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Ограничение затронет два участка:
— рядом с домом №139 к. 2;
— в районе здания №101.
Ранее стало известно, что первая очередь строительства Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы будет завершена уже в этом году.
На строительство четвертой и пятой очередей Вознесенского тракта республика намерена потратить по 4,4 млрд рублей. А работы на втором участке организованы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (инициированному, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году).
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