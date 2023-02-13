Участок Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до пр. Победы завершат в 2023 году

Первую очередь Вознесенского тракта от Аметьевской магистрали до проспекта Победы планируют завершить в текущем году. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

Докладчик отметил, что основной темой, волнующей жителей района, является благоустройство. В прошлом году были отремонтированы 22 улицы района, это более 27 километров обновленных дорог. Не менее важным является и развитие новой дорожной инфраструктуры.

«Вознесенский тракт — новая, жизненно важная транспортная артерия для всего города, ведь в сутки там сможет проезжать более 140 тыс. автомобилей. В прошлом году работы велись на протяженности в 3,8 километра. В этом году мы планируем завершить первую очередь строительства от Аметьевской магистрали до проспекта Победы», — резюмировал Фатхутдинов.