До конца года в Казани закрывают тротуар около моста по улице Назарбаева

Фото: Комитет внешнего благоустройства

Завтра, 18 июня, в Казани закроют тротуар около моста по улице Назаарбаева. Ограничение будет действовать до 30 декабря, сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства.

Речь идет о пешеходной дороге, которая появилась со стороны улицы Хади Такташа после начала реконструкции моста. Этот тротуар стал коротким путем к набережной Кабана, однако сейчас в связи со строительными работами эту территорию необходимо перекрыть.

Рядом с тротуаром установили предупреждающие знаки со схемой обхода.

Напомним, мост по улице Назарбаева планировалось закрыть лишь частично, однако после обследования сооружения эксперты обнаружили в конструкции трещины. По нему полностью прекратили движение на время ремонта. Открыть мост власти обещают уже в октябре. В ходе реконструкции количество полос на мосту увеличится с 6 до 8, а несущая нагрузка вырастет с 15 до 25 тонн на ось.