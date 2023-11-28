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Новости Татарстана и Казани
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До конца года в Казани ограничат движение по проезжей части на ул.Фучика
С 1 по 26 декабря в Казани ограничат движение по участку проезжей части на ул.Фучика. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Для движения будет недоступен отрезок от дом №94 по ул.Фучика до ул.Айтматова. Здесь развернутся работы по установке заграждения для строительства первого участка второй линии метро — от станции «Фучика» до «Сахарова», станционный комплекс «100-летие ТАССР», уточнили в исполкоме.
Напомним, что еще один участок этой улицы закрыт для проезда до 2027 года. Движение на этот период организовано по дороге-дублеру.
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