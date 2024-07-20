До конца года Татарстан получит 50 школьных автобусов

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До конца этого года Татарстан получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение Правительства подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«<...> Правительство продолжает работу по закупке школьных автобусов. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. машин», — отмечается в сообщении.

Автобусы распределены между регионами на основании заявок, которые были собраны Министерством просвещения РФ. При этом учитывался имеющийся уровень оснащения такими видами машин субъектов Федерации.

Большинство автобусов будет работать в сельских районах. Всего на поставку 2654 транспортных средств из федерального бюджета предполагается выделить 10 млрд рублей.

Татарстан получит один автобус вместимостью 10−12 человек, 16 — вместимостью 13−20 человек, 18 — вместимостью 21−24 человека и 15 — вместимостью 25−31 человек.

Обновить парк школьных автобусов в течение 2021–2024 годов Правительству страны поручил Президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному Собранию 2021 года. Вся техника должна быть отечественного производства.

В 2022 году Татарстан получил 16 машин скорой помощи и 56 школьных автобусов для районов, о чем сообщал «Татар-информ».