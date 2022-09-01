news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
1 сентября 2022  18:52

Татарстан получит 16 скорых и 56 школьных автобусов для районов

news_top_970_100

В 2022 году Татарстан получит 16 новых автомобилей скорой помощи и 56 школьных автобусов, говорится в распоряжении Правительства России.

Работа по увеличению автопарка медицинских и образовательных учреждений в регионах проводится по поручению Президента России Владимира Путина. На закупку скорых в этом году направлено 6 млрд рублей, что позволит приобрести свыше 1,2 тыс. машин, а на автобусы — 10 млрд рублей, 3020 единиц транспорта.

Автотранспорт получат малые города и поселки, что позволит повысить доступность медицинских и образовательных учреждений в сельской местности, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

#Правительство #скорая помощь #школьные автобусы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100