Татарстан получит 16 скорых и 56 школьных автобусов для районов

В 2022 году Татарстан получит 16 новых автомобилей скорой помощи и 56 школьных автобусов, говорится в распоряжении Правительства России.

Работа по увеличению автопарка медицинских и образовательных учреждений в регионах проводится по поручению Президента России Владимира Путина. На закупку скорых в этом году направлено 6 млрд рублей, что позволит приобрести свыше 1,2 тыс. машин, а на автобусы — 10 млрд рублей, 3020 единиц транспорта.

Автотранспорт получат малые города и поселки, что позволит повысить доступность медицинских и образовательных учреждений в сельской местности, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.