До конца года ограничен проезд по проспекту Амирхана в Казани

В Казани закрыт для проезда участок проспекта Амирхана. Здесь будут проводиться работы по реконструкции третьего северного коллектора, уточнили в мэрии столицы Татарстана.

Ограничение введено до 31 декабря. В эти месяцы для движения транспорта будут недоступны участки от ул.Четаева до дома 61д по улице Чистопольской, а также рядом со зданиями 69а по проспекту Амирхана и 69а по проспекту Ямашева.

Ранее «Водоканал» рассказал о завершении восстановительных работ на одном из участков третьего северного коллектора.