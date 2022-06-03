Минниханов: «Снежный барс – не просто наш символ на гербе. Он связан с историей Алтая»

Создание федерального Центра сохранения снежных барсов обсудили в Алтайском крае на совещании с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Концепцию центра создали ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. Как будут возрождать популяцию редких животных, изображенных на гербе Татарстана, – в обзоре «Татар-информа».

Создание федерального Центра сохранения снежных барсов обсудили в Алтайском крае на совещании с участием Рустама Минниханова Фото: president.tatarstan.ru

На Алтае барсы будут обитать в естественной среде

Концепцию создания Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» представил участникам встречи министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Он напомнил, что территория Алтая – один из ареалов распространения белого барса. Она отличается высокогорной местностью и естественными условиями среды обитания для ирбиса (белый барс). При размещении на данной территории животные будут находиться в естественной среде. С учетом этих особенностей при поддержке Татарстана был запущен проект по созданию Центра «Снежный Барс».

«Для размещения центра предложена территория хозяйства “Карым”. Она расположена в Майминском районе. Участки “Карым” отличаются высокогорной местностью и естественными условиями среды обитания для ирбиса и других краснокнижных млекопитающих. При размещении на данной территории не потребуется акклиматизация. Животные будут находиться в комфортных условиях с наличием необходимой кормовой базы. В целом осмотренная территория признана отвечающей требованиям и возможной для будущего расположения центра», – сообщил Шадриков.

Предполагается, что территория «Карым» будет разделена на зоны, где планируется размещение объектов центра. В частности, планируется создать зону туризма, в которой разместятся жилые домики, экспозиционные объекты, будут проложены экотуристические тропы и маршруты.

Специалисты также предлагают разместить открытые и закрытые вольерные комплексы, ветеринарный блок, питомник для кормовых животных, маральник, площадку для питомника краснокнижных растений. «Сердцем» центра станет научно-исследовательская зона, которая сконцентрирует проведение всей научно-исследовательской и образовательной деятельности.

Объектами изучения в центре «Снежный Барс» на Алтае станут снежный барс, марал, кабарга, дзерен, перевязка, манул, сибирский горный козел и аргали. На Алтае планируется организация экомаршрутов, семейного и уединенного отдыха на природе вблизи горно-лыжного курорта «Манжерок», создание визит-центра для организации и проведения образовательных программ и тематических мероприятий, а также наблюдение за дикими животными в условиях естественной среды.

Рустам Минниханов лично осмотрел площадку, на которой планируют возрождать популяцию Фото: president.tatarstan.ru

«В месте обитания барсов не должно быть туристов»

На совещании Президент РТ Рустам Минниханов напомнил, что ранее рассматривались несколько вариантов о размещении подобного центра, но после ознакомления с природными ландшафтами регионов, было принято решение создать объект именно на Алтае.

«Даже, наверное, самый лучший художник не может придумать то, что Всевышний создал здесь. Это исключительная природа, микроклимат. Так получилось, что снежный барс – не просто наш символ, который появился на гербе. Он связан с историей Алтая, и наш долг – этого снежного барса сохранить», – отметил Президент Татарстана.

Ранее Рустам Минниханов лично осмотрел площадку, на которой планируют возрождать популяцию. «Мы съездили, посмотрели территорию. Здесь нужно делать научный центр. Помещения должны быть небольшие, потому что зона должна быть дикая. Мы начнем с разведения барса, потом будем рассматривать вопросы по другим краснокнижным животным: аргали, дикий кот манул. Надо начинать с научного центра и питомника. Надо определить этапность этих работ», – сказал он.

Президент РТ отметил, что «нужно найти форму, чтобы эта зона стала особо охраняемой природной территорией». В месте обитания барсов не должно быть туристов, охотников, и законом это должно быть установлено, подчеркнул Минниханов.

«Это большой экологической проект мирового уровня. Надо создать инфраструктуру. Главная задача заключается в создании среды обитания и научного центра», – подчеркнул он.

В числе эколого-просветительских задач центра – организация круглогодичных туристических маршрутов, семейного отдыха, проведение образовательных программ, наблюдение за дикими животными в условиях естественной среды. Научная задача центра заключается в мониторинге состояния животных, их искусственном разведении, разработке методов реабилитации раненных или ослабленных диких животных. Кроме того, на базе центра планируют разводить селекционно-племенное поголовье маралов, создать питомник и выращивать и собирать лекарственные растения.

Проект поддержан Министерством природы России и включен в Проект комплексного плана мероприятий по созданию в России центров по изучению, восстановлению и реинтродукции снежного барса.

Проект поддержан Министерством природы России и включен в Проект комплексного плана мероприятий по созданию в России центров по изучению, восстановлению и реинтродукции снежного барса Фото: president.tatarstan.ru

«Через десять лет на Алтае будут изучаться научные результаты, полученные в Татарстане»

Как пояснил корреспонденту «Татар-информа» первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов, всего планируется создать две площадки по сохранению снежного барса – одну на Алтае, вторую в нашей республике. Центр по изучению редких видов кошек «Ак Барс» возведут в Камско-Устьинском районе Татарстана, между деревнями Яшельча и Тенишево.

Эта территория имеет овражно-холмистый рельеф и частично покрыта лесными насаждениями. Она расположена вдали от населенных пунктов и автодорог с интенсивным движением. Благодаря уникальному сочетанию рельефа и климата эта местность идеально подходит для содержания и изучения разнообразных видов кошачьих.

«Изначально предполагалось, что Центр по изучению редких видов кошек “Ак Барс” в Камско-Устьинском районе будет поделен на два огромных участка. Первый – научный блок по сохранению редких видов кошек. Второй блок – экспозиционный, где планировались эко-просветительские и туристические мероприятия. Однако позже было принято решение, что туристический и экопросветительский блок перейдет на Алтай», – проинформировал Айрат Шигапов.

Согласно проекту, в центре «Ак Барс» на территории Татарстана основной упор будет сделан на изучение физических и генетических способностей животных. Предполагается, что в питомнике будет представлено несколько видов: снежный барс, манул, европейский лесной кот, барханная и бенгальская кошки. Животные будут содержаться в закрытых и открытых вольерах.

Ученые КФУ ведут свой криобанк, который будет использован для сохранения биоматериалов редких видов кошек. В дальнейшем эти материалы будут использовать для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) снежных барсов. При этом основная туристическая аудитория будет привлечена на Алтай.

«На Алтае будет создан Центр сохранения биологического разнообразия. Там в естественных условиях на горной местности будут разводиться ранее обитавшие в этих местах крупные кошки и другие виды животных, а также краснокнижные растения», – добавила Шигапов.

По словам спикера, специалисты этих двух центров будут вести совместные разработки. Возможно, через десять лет на научно-практической конференции на Алтае будут изучаться научные результаты, полученные в Татарстане. На данном этапе обсуждаются концепции развития этих двух центров.

Когда начнется строительство центра «Ак Барс» в Татарстане – пока неизвестно, сейчас определяются источники финансирования. Проект позволит проводить научные фундаментальные и прикладные исследования, не только для сохранения чистого генома исчезающего вида, но и решать в дальнейшем многоуровневые задачи в медицине, генетике и других областях для сохранения и восстановления их популяций.

На совещании на Алтае, прошедшем с участием Президента РТ, было принято решение сформировать совместную рабочую группу с Правительством Республики Алтай и совместно доработать концепцию центра.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru