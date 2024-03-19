До конца 2024 года в России построят семь современных кампусов

До конца этого года в России будут запущены семь кампусов мирового уровня, при этом два объекта — в Когалыме и Альметьевске — уже открылись. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего семь кампусов в рамках федеральной программы строится. Два кампуса были открыты, они в параллель строились <...> весной-осенью, до конца года первые семь практически все будут так или иначе анонсированы, либо в полном количестве объектов, либо в значительной части объектов», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время рабочего визита в Новосибирск, где посетил стройплощадку кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал, что сегодня проектируются и строятся кампусы в 17 регионах суммарной площадью 2,3 млн кв. метров передовой инфраструктуры для учебы, занятий наукой и технологическим предпринимательством, творчеством, спортом и комфортного проживания студентов, преподавателей и ученых.

Напомним, 1 февраля Президент Владимир Путин через видеосвязь открыл новые современные кампусы в Татарстане и ряде других регионов страны.