До конца 2022 года Минцифры Татарстана переведет в электронный вид 43 услуги

В настоящее время на портале госуслуг Татарстана жителям региона доступны 276 государственных и муниципальных услуг из 319, оказываемых в регионе. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Работа по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид началась в конце прошлого года и активно продолжается в этом году. В 2022 году жителями республики на портале госуслуг было подано около 120 тыс. заявлений по массовым социально значимым услугам. В прошлом году было подано 6,5 тыс. таких заявлений», — отметил собеседник агентства.

«Всего в этом году на портале госуслуг появилась 151 новая услуга, до конца года будут оцифрованы еще 43 услуги», — уточнил первый замглавы Минцифры республики.

Начвин также назвал наиболее востребованные в Татарстане госуслуги. Это подача заявлений на прием в школу, назначение ежемесячного пособия на ребенка, компенсацию родительской платы за детский сад и назначение субсидий на оплату ЖКУ, а также на ежемесячную выплату на первенца.

Ранее за этими услугами людям нужно было идти пешком, нести документы в исполкомы, учреждения образования и здравоохранения. На сегодня у татарстанцев такой необходимости нет, подчеркнул Илья Начвин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан реализовал полный цикл электронных услуг по подаче заявлений в школу.