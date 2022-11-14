Татарстан реализовал полный цикл электронных услуг по подаче заявлений в школу

Татарстан стал первым субъектом Федерации, где реализован полный цикл электронных услуг по подаче заявлений в первый класс и переводу учеников из одной школы в другую. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Татарстан — один из первых регионов, который в 2021 году выполнил поручение Президента России [Владимира Путина] по переводу в электронный вид массовых социально значимых услуг. В 2022-м мы также отличились. Республика стала первым регионом, реализовавшим полный цикл электронных услуг при подаче заявлений в первый класс и переводу учащихся из одной школы в другую», — отметил собеседник агентства.

По словам замминистра, новая услуга оказалась востребованной. В этом году жители региона подали более 50 тыс. заявлений на зачисление детей в школы.

На втором месте по популярности находится подача заявлений на назначение ежемесячного пособия на ребенка, всего в этом году было подано 48 тыс. заявлений. На третьем месте — заявления на компенсацию родительской платы за детский сад (45 тыс. заявлений).

Кроме того, пользуются спросом такие услуги, как подача заявлений на назначение субсидий на оплату ЖКУ (37 тыс. заявлений) и назначение ежемесячной выплаты на первенца (37 тыс. заявлений).