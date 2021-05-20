До конца 2021 года в Татарстане появится 1 тыс. уличных камер видеонаблюдения

В этом году в Татарстане будет установлена 1 тыс. новых камер видеонаблюдения. Устройства появятся в местах массового скопления людей, а часть из них будет обладать функцией распознавания лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РТ.

«Все процедуры по наполнению баз данных, полученных при помощи систем видеомониторинга, обеспечиваются и регулируются спецслужбами», — говорится в сообщении.

Ранее глава УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал, что в декабре прошлого года была поставлена задача по идентификации лиц, которые управляют электросамокатами. Решением этого вопроса занялось Минцифры Татарстана.